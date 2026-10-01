Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag stärker

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 517,41 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'699 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 522,83 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 520,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 1'318'077 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 553,49 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 6,97 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 349,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,90 USD, nach 3,64 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 90.01 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76.44 Mrd. USD umgesetzt.

Am 27.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 19,73 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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