Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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30.09.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Mittwochabend gestärkt
Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 518,28 USD.
Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 518,28 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'135 Punkten steht. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 519,81 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 511,83 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'934'044 Microsoft-Aktien.
Bei 553,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,79 Prozent. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 349,20 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 32,62 Prozent wieder erreichen.
Nach 3,64 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,90 USD je Microsoft-Aktie. Am 29.07.2026 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,65 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,75 Prozent auf 90.01 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 27.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2027 auf 19,73 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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