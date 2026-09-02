Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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Merck Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 144 Euro auf "Hold" belassen. Nach jüngst dem Life-Science-Bereich widmete sich James Vane-Tempest nun am Mittwoch in einer weiteren tiefgreifenden Analyse dem Electronics-Segment der Darmstädter als Material- und Systempartner für Halbleiterkonzerne. Insgesamt stehe den Materialzulieferern der größte Teil des Wachstumswegs noch bevor. Vane-Tempest bleibt allerdings an der Seitenlinie, weil er die Chancen und Risiken für den Konzern insgesamt aktuell für ausgeglichen hält./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
144.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
139.00 €
|
Abst. Kursziel*:
3.60%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
139.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.26%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
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