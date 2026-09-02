NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 144 Euro auf "Hold" belassen. Nach jüngst dem Life-Science-Bereich widmete sich James Vane-Tempest nun am Mittwoch in einer weiteren tiefgreifenden Analyse dem Electronics-Segment der Darmstädter als Material- und Systempartner für Halbleiterkonzerne. Insgesamt stehe den Materialzulieferern der größte Teil des Wachstumswegs noch bevor. Vane-Tempest bleibt allerdings an der Seitenlinie, weil er die Chancen und Risiken für den Konzern insgesamt aktuell für ausgeglichen hält./rob/ag/gl;