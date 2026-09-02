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Merck Aktie 412799 / DE0006599905

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02.09.2026
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03.09.2026 06:17:51

Merck Hold

Merck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 144 Euro auf "Hold" belassen. Nach jüngst dem Life-Science-Bereich widmete sich James Vane-Tempest nun am Mittwoch in einer weiteren tiefgreifenden Analyse dem Electronics-Segment der Darmstädter als Material- und Systempartner für Halbleiterkonzerne. Insgesamt stehe den Materialzulieferern der größte Teil des Wachstumswegs noch bevor. Vane-Tempest bleibt allerdings an der Seitenlinie, weil er die Chancen und Risiken für den Konzern insgesamt aktuell für ausgeglichen hält./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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James Vane-Tempest 		KGV*:
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