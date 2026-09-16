Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Um 09:26 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.12 Prozent höher bei 25’475.00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25’522.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’444.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der LUS-DAX bei 26’456.00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 24’756.00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 23’407.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.70 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 3.23 Prozent auf 390.20 EUR), Siemens Energy (+ 1.88 Prozent auf 135.50 EUR), Commerzbank (+ 1.60 Prozent auf 43.15 EUR), Infineon (+ 1.49 Prozent auf 55.14 EUR) und Merck (+ 1.41 Prozent auf 132.75 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Zalando (-1.84 Prozent auf 21.35 EUR), SAP SE (-0.98 Prozent auf 185.24 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.84 Prozent auf 80.34 EUR), QIAGEN (-0.70 Prozent auf 36.92 EUR) und Heidelberg Materials (-0.44 Prozent auf 148.40 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 220’746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214.981 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.80 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.10 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch