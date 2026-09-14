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Merck Aktie 412799 / DE0006599905

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Lohnende Merck-Anlage? 14.09.2026 10:02:17

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Merck-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Merck
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Vor 10 Jahren wurden Merck-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 94.75 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Merck-Aktie investierten, hätten nun 1.055 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 138.73 EUR, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 11.09.2026 auf 131.45 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38.73 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Merck zuletzt 57.15 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Merck KGaA
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