DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Merck-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Merck-Anteile bei 108.25 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Merck-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9.238 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 1’199.54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 129.85 EUR belief. Mit einer Performance von +19.95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Merck zuletzt 56.46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch