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Kursentwicklung im Fokus 04.09.2026 15:58:14

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Gewinne

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Gewinne

Der LUS-DAX macht am Freitagnachmittag Gewinne.

Zalando
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Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0.38 Prozent höher bei 26’120.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’164.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’957.00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 26’360.00 Punkte. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24’905.00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23’829.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.33 Prozent nach oben. Bei 26’616.00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 8.09 Prozent auf 82.54 EUR), Zalando (+ 3.64 Prozent auf 23.65 EUR), Infineon (+ 3.37 Prozent auf 57.40 EUR), Heidelberg Materials (+ 2.90 Prozent auf 168.35 EUR) und BMW (+ 2.82 Prozent auf 63.50 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-2.34 Prozent auf 1’045.20 EUR), Merck (-1.45 Prozent auf 135.85 EUR), Fresenius SE (-1.22 Prozent auf 43.69 EUR), Beiersdorf (-1.13 Prozent auf 75.56 EUR) und Deutsche Börse (-1.06 Prozent auf 280.90 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’252’543 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 209.418 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.66 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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