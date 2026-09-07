DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Merck-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 202.10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Merck-Aktie investiert hätte, hätte er nun 49.480 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’721.92 EUR, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 04.09.2026 auf 135.85 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 32.78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Merck belief sich zuletzt auf 59.06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch