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DAX-Kursverlauf 16.09.2026 09:28:19

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start auf grünem Terrain

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start auf grünem Terrain

Der DAX behält sein positives Vorzeichen auch am dritten Tag der Woche.

Infineon
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Um 09:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0.33 Prozent fester bei 25’486.07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.120 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.448 Prozent stärker bei 25’515.96 Punkten, nach 25’402.28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’524.04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’485.23 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0.050 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 26’440.31 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Wert von 24’910.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, notierte der DAX bei 23’329.24 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.86 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell HOCHTIEF (+ 3.23 Prozent auf 390.20 EUR), Siemens Energy (+ 1.88 Prozent auf 135.50 EUR), Commerzbank (+ 1.60 Prozent auf 43.15 EUR), Infineon (+ 1.49 Prozent auf 55.14 EUR) und Merck (+ 1.41 Prozent auf 132.75 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Zalando (-1.84 Prozent auf 21.35 EUR), SAP SE (-0.98 Prozent auf 185.24 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.84 Prozent auf 80.34 EUR), QIAGEN (-0.70 Prozent auf 36.92 EUR) und Heidelberg Materials (-0.44 Prozent auf 148.40 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 220’746 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 214.981 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com
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