McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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McDonalds Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der Umsatz der Schnellrestaurant-Kette auf gleicher Fläche habe vor dem Hintergrund eines verfehlten Netto-Neukundenwachstums leicht unter den Erwartungen gelegen, schrieb Logan Reich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das bereinigte operative Ergebnis habe unterdessen den Erwartungen entsprochen. Der Gewinn je Aktie sei wegen eines geringeren Steuersatzes besser als prognostiziert ausgefallen./ck/rob/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 305.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 265.23
|
Abst. Kursziel*:
14.99%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 265.30
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.96%
|
Analyst Name::
Logan Reich
|
KGV*:
-
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