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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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09:02:54
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04.08.2026 14:18:28

McDonalds Sector Perform

McDonald's
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der Umsatz der Schnellrestaurant-Kette auf gleicher Fläche habe vor dem Hintergrund eines verfehlten Netto-Neukundenwachstums leicht unter den Erwartungen gelegen, schrieb Logan Reich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das bereinigte operative Ergebnis habe unterdessen den Erwartungen entsprochen. Der Gewinn je Aktie sei wegen eines geringeren Steuersatzes besser als prognostiziert ausgefallen./ck/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 305.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
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Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Logan Reich 		KGV*:
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