Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’943 0.0%  SPI 19’772 0.1%  Dow 51’331 -0.3%  DAX 25’519 0.6%  Euro 0.9458 0.0%  EStoxx50 6’339 0.6%  Gold 4’175 1.5%  Bitcoin 70’064 0.9%  Dollar 0.8339 0.2%  Öl 104.1 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Lindt1057075Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Julius-Bär-Aktie dreht auf: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Aktienrückkauf geplant
BEKB-Aktie tiefer: Moody's hebt mehrere Kreditratings an
Suche...

The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

KI am Burgertresen 29.09.2026 16:12:38

McDonald's-Aktie im Blick: KI-Einsatz und Werbeoffensive sollen Erträge steigern

McDonald's-Aktie im Blick: KI-Einsatz und Werbeoffensive sollen Erträge steigern

Rund drei Kilometer liegen in Fresno zwischen einem Big Mac für 5,69 und einem für 6,89 US-Dollar, und womöglich rechnet dabei ein Algorithmus mit, der für Streit im System sorgt.

The Wendy's
5.42 CHF 1.82%
Kaufen Verkaufen
  • KI-Preisengine berechnet für jede Filiale den optimalen Preis
  • Franchisenehmer fühlen sich unter Druck, Juristen sehen Kartellrisiken
  • Neues Werbenetzwerk soll zur Milliardensparte heranwachsen

Ein Reuters-Bericht legt offen, wie stark McDonald's seine Menüpreise in den USA und einigen weiteren Märkten per KI steuert, und rückt damit einen Gewinnhebel der Konzernzentrale ins Licht, der Konfliktstoff birgt. Denn was der Zentrale nützt, setzt Franchisenehmer unter Druck und könnte Kartellwächter auf den Plan rufen. Reuters stützt sich auf Screenshots der Preisplattform aus dem August sowie auf Gespräche mit neun Insidern.

Ein Preis für jede Filiale

Die Preisengine wertet laut dem Bericht mithilfe maschinellen Lernens fortlaufend Millionen täglicher Transaktionen aus den fast 14.000 US-Restaurants aus und errechnet für jedes Produkt an jedem Standort, was McDonald's den „optimalen Preis“ nennt. Ein zentraler Faktor ist die geschätzte Zahlungsbereitschaft der Kundschaft vor Ort, ergänzt um öffentlich einsehbare Preise von Wettbewerbern wie Wendy's und Burger King. Das Ergebnis sind spürbare Unterschiede: In Fresno, Kalifornien, kostet ein Big Mac in einer konzerneigenen Filiale 5,69 US-Dollar, rund drei Kilometer weiter werden schon 6,89 US-Dollar fällig. Ob die Engine hinter diesem Aufschlag von 21 Prozent steckt, konnte Reuters allerdings nicht bestätigen. Betrieben wird die Plattform von Tiger Analytics, dem McDonald's Ziele und Regeln vorgibt, etwa keine Preiserhöhungen bei Eis und Getränken in den Sommermonaten.

Warum die Zentrale von niedrigeren Preisen profitiert

Brisant wird das Werkzeug durch die unterschiedlichen Interessen im System. McDonald's verdient den Grossteil seines Geldes mit einem Anteil am Umsatz der Franchisenehmer, unabhängig von deren Marge. Mehr Kundschaft durch günstigere Preise hilft der Zentrale also direkt, während Filialbetreiber mit Kosten kämpfen, die laut National Restaurant Association seit 2019 um 36 Prozent gestiegen sind. Offiziell dürfen die Franchisenehmer ihre Preise frei setzen, fünf von ihnen berichten Reuters jedoch von Druck. CEO Chris Kempczinski erklärte bei der Telefonkonferenz im August, eine „Nichteinhaltung der Preisvorgaben“ sei in bestimmten Fällen Teil der Geschäftsprüfungen. McDonald's selbst bezeichnet das Portal als Werkzeug und nicht als Vorgabe.

Dass der Konzern auf mehr Frequenz drängt, hat einen handfesten Grund, wie der Bericht zum zweiten Quartal zeigt. Die weltweiten vergleichbaren Umsätze legten nur noch um 1,3 Prozent zu, nach 3,8 Prozent im Vorjahresquartal. In den USA reichte es für ein Plus von 0,8 Prozent, getragen von höheren Bons bei rückläufigen Gästezahlen.

Kartellrecht als offene Flanke

Genau diese Steuerung birgt jedoch Risiken. In den Nutzungsbedingungen des Portals warnt McDonald's selbst, dass die Franchisenehmer untereinander „Wettbewerber sein könnten“, und mahnt die Einhaltung des Kartellrechts an. William Kovacic, früherer Kommissar der US-Wettbewerbsbehörde FTC, wertet diese Formulierung gegenüber Reuters als Eingeständnis eines möglichen Problems. Andere Experten halten das Risiko für gering, weil Gerichte Markenkonzernen seit Jahrzehnten viel Spielraum bei der Preissteuerung ihrer Franchisenehmer lassen. Hinzu kommt die Reputationsfrage: Wendy's erntete 2024 heftige Kritik, nachdem der Konzernchef Tests mit dynamischen Preisen angekündigt hatte, was das Unternehmen später als Missverständnis darstellte. McDonald's nennt die Reuters-Darstellung spekulativ und betont, das Kartellrecht ernst zu nehmen.

Werbung als zweiter Gewinnhebel für McDonald's

Parallel erschliesst der Konzern eine Ertragsquelle, die ganz ohne Preisdebatte auskommt. Marketingchefin Morgan Flatley stellte beim Investorentag vergangene Woche das McDonald's Media Network vor, das Werbung fremder Unternehmen auf digitalen Bestelltafeln, Kiosken und in der App zeigen soll. Seit August läuft bereits ein Test in 450 konzerneigenen US-Filialen, die Restaurants der Franchisenehmer sind noch nicht dabei. Langfristig peilt das Unternehmen ein Geschäft mit einer Milliarde US-Dollar an, bei kaum zusätzlichen Kosten, wie Flatley betonte. Vorbild sind Handelskonzerne wie Amazon und Walmart, die mit solchen Werbenetzwerken hohe Margen erzielen.

Eingebettet ist die Werbesparte in einen grösseren Umbau. Laut Pressemitteilung zur neuen NEXT-Strategie will McDonald's bis 2036 rund 8,5 Milliarden US-Dollar an Unterstützung für Franchisenehmer bereitstellen, über Mietnachlässe und Kapitalhilfen für Umbauten und Technik, und die operative Marge bis 2030 auf niedrige bis mittlere 50 Prozent hieven. Vereinfachte Abläufe, ein modernisiertes Restaurantdesign und die KI-Plattform ArchIQ sollen zusammen rund 250 Basispunkte Brutto-Effizienzgewinn auf Restaurantebene bringen. Das Werbegeschäft taucht in den Finanzzielen allerdings noch nicht auf.

McDonald's-Aktie: Was die Neuausrichtung für Anleger bedeutet

Für Anleger zeichnet sich ein Konzern ab, der seine Gewinne künftig stärker über Daten und Technik absichern will. Die KI-gestützte Preissteuerung soll die schwächelnde Gästefrequenz wieder ankurbeln, das Werbenetzwerk könnte eine margenstarke Ertragsquelle erschliessen, die weitgehend unabhängig vom Burgergeschäft ist. Beide Hebel bergen jedoch Reibungspunkte: Der Nutzen der Preisengine fällt vor allem bei der Zentrale an, während die Franchisenehmer, die rund 95 Prozent der Restaurants betreiben, die Kosten tragen und auf Milliardenhilfen bis 2036 angewiesen sind. Hinzu kommen mögliche Kartell- und Reputationsrisiken, und das Werbegeschäft steckt noch im Testlauf. Ein erster Gradmesser dafür, ob Zentrale und Franchisenehmer an einem Strang ziehen, ist der Start der Serviceoffensive „Make It Golden“ am 5. Oktober. Ob die Preisstrategie tatsächlich wieder mehr Gäste anlockt, lässt sich erst am Bericht zum dritten Quartal ablesen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

SpaceX-Aktie höher: Starship erreicht erstmals Erdumlaufbahn
AMD-Aktie mit Aufschlägen: NVIDIA-Rivale übernimmt KI-Start-up für 8,2 Milliarden Dollar
Eli Lilly-Aktie nahezu unbewegt: Zepbound bei Gewichtsreduzierung erfolgreicher als Wegovy

Bildquelle: PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu The Wendy's Co

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu The Wendy's Co

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

15:31 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
15:03 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
10:13 Pharma entdeckt das Gewicht
10:10 SMI schlägt sich wacker
09:11 SG-Marktüberblick: 29.09.2026
28.09.26 Logo WHS BASF will Evonik: Beginnt jetzt der große Chemie-Umbau?
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’555.58 19.78 S6BWWU
Short 14’872.73 13.67 SNQBQU
Short 15’404.91 8.94 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’943.39 29.09.2026 16:10:43
Long 13’402.63 19.23 SJBMDU
Long 13’107.07 13.67 SJBCVU
Long 12’556.74 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
UBS-Aktie verliert: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
BASF-Aktie dennoch höher. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.