McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagabend ohne grosse Veränderung

Die McDonalds-Aktie bewegte sich um 20:26 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 231,82 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'108 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die McDonalds-Aktie bei 232,91 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die McDonalds-Aktie bisher bei 230,84 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 232,50 USD. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 327'798 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,75 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 47,42 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 229,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten McDonalds-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,49 USD aus. Am 04.08.2026 äusserte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6.84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte McDonalds Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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