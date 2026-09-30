McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Im abgelaufenen Monat
|
30.09.2026 22:30:39
So schätzen Analysten die McDonalds-Aktie ein
So haben Experten die McDonalds-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Die McDonalds-Aktie wurde im September 2026 von 15 Analysten analysiert.
11 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 301,00 USD beziffert, während der aktuelle McDonalds-Kurs an der Börse NYSE bei 230,94 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|24.09.2026
|UBS AG
|320,00 USD
|38,56
|24.09.2026
|RBC Capital Markets
|285,00 USD
|23,41
|24.09.2026
|UBS AG
|320,00 USD
|38,56
|21.09.2026
|RBC Capital Markets
|290,00 USD
|25,57
|15.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
16:29
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|So schätzen Analysten die McDonalds-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.09.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochabend mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
29.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones in Rot (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|McDonald's-Aktie im Blick: KI-Einsatz und Werbeoffensive sollen Erträge steigern (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
McDonald's am 30.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX tiefer - 25'000-Punkte-Marke im Blick -- US-Börsen niedriger -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.