McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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24.09.2026 16:02:18
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren McDonalds-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Das McDonalds-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 272.22 USD wert. Bei einem McDonalds-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.673 McDonalds-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 875.47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 238.32 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 12.45 Prozent gleich.
Der McDonalds-Wert an der Börse wurde auf 177.00 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu McDonald's Corp.
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16:29
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.09.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend im Keller (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verliert mittags (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|15:31
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:17
|McDonald's Buy
|UBS AG
|12:08
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:31
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:17
|McDonald's Buy
|UBS AG
|12:08
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:31
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:17
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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