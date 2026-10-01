Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren eingebracht

Am 01.10.2021 wurde die McDonalds-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die McDonalds-Aktie bei 242.93 USD. Bei einem McDonalds-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41.164 McDonalds-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 230.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’506.44 USD wert. Das entspricht einem Minus von 4.94 Prozent.

McDonalds wurde am Markt mit 165.24 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch