Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9331 -0.1%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’190 0.3%  Bitcoin 71’286 1.2%  Dollar 0.8296 -0.2%  Öl 102.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Julius Bär10248496Kuros32581411Galderma133539272
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick
PolyPeptide-Aktie: Aktionäre entscheiden über Samsung-Übernahme
Citi hebt Ziel auf 113'000 US-Dollar: Wie viel Potenzial jetzt wirklich im Bitcoin steckt
OpenAI-Aktie voraus: Drei Mitarbeiter nach KI-Enthüllungen entlassen
SGS-Aktie: Mehrheit an US-Cybersicherheitsfirma Prescient Security übernommen
Suche...

McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrativer McDonalds-Einstieg? 01.10.2026 16:02:25

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in McDonalds-Aktien verlieren können.

McDonald's
191.33 CHF -1.54%
Kaufen Verkaufen

Am 01.10.2021 wurde die McDonalds-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die McDonalds-Aktie bei 242.93 USD. Bei einem McDonalds-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41.164 McDonalds-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 230.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’506.44 USD wert. Das entspricht einem Minus von 4.94 Prozent.

McDonalds wurde am Markt mit 165.24 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -15.27 112514507
Long 10 -1.16 159744432
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Bikeworldtravel / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu McDonald's Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten