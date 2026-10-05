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05.10.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds gibt am Montagnachmittag nach

McDonalds Aktie News: McDonalds gibt am Montagnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 229,90 USD.

McDonald's
191.74 CHF -0.23%
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Die McDonalds-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 229,90 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'097 Punkten steht. Bei 229,25 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 231,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 177'293 McDonalds-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,75 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,65 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 229,25 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 7,17 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,49 USD je McDonalds-Aktie. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6.84 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

McDonalds dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2026 12,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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