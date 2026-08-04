McDonald's 217.76 CHF 0.49% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis sei weitgehend im Rahmen der Erwartungen gewesen, schrieb Andy Barish in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Fehler bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie gelte es zu beheben./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.