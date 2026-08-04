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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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05.08.2026 07:41:25

McDonalds Buy

McDonald's
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis sei weitgehend im Rahmen der Erwartungen gewesen, schrieb Andy Barish in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Fehler bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie gelte es zu beheben./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 350.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 268.34 		Abst. Kursziel*:
30.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 268.39 		Abst. Kursziel aktuell:
30.41%
Analyst Name::
Andy Barish 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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