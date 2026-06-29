LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Luca Solca untersuchte am Freitag den Einfluss des globalen Klassenwandels auf die Luxusgüterbranche. Er hob dabei eine beschleunigte Polarisierung unter den Verbrauchern hervor. Die Zahl der potenziellen Kunden für Luxusgüter werde kleiner, sollte sich dies so fortsetzen. Er sieht die Branche bereits am Scheideweg. Für eine Umsatzsteigerung müsse mehr an bestehende Kunden verkauft werden. Dafür seien Markenrelevanz und Innovationstempo wichtig./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
491.60 €
|
Abst. Kursziel*:
22.05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
493.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.58%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:26
|Anleger in Paris halten sich zurück: So performt der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
26.06.26
|Euronext-Handel CAC 40 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
26.06.26
|Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
26.06.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 mittags in Rot (finanzen.ch)
|
26.06.26
|Verluste in Paris: CAC 40 beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
25.06.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
25.06.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|12:00
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|12:00
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|12:00
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|451.65
|-0.47%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:59
|
UBS AG
Nestlé Neutral
|12:53
|
UBS AG
Danone Buy
|12:12
|
Deutsche Bank AG
Sixt Buy
|12:12
|
Deutsche Bank AG
Evonik Hold
|12:11
|
Deutsche Bank AG
Südzucker Hold
|12:10
|
UBS AG
Mercedes-Benz Group Neutral
|12:10
|
UBS AG
Volkswagen Neutral