EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier bei 712.00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.404 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 478.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 672.47 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32.75 Prozent abgenommen.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 237.31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch