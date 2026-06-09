Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’356 0.3%  SPI 18’882 0.2%  Dow 50’872 0.2%  DAX 24’433 -0.7%  Euro 0.9222 0.1%  EStoxx50 6’050 -0.2%  Gold 4’200 -1.5%  Bitcoin 49’109 -0.4%  Dollar 0.7982 0.0%  Öl 91.4 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sanofi stellt wichtige Studie zu experimentellem Wirkstoff Riliprubart ein
Bayer kommt mit Asundexian in Europa einen Schritt weiter - Aktie steigt
Ausblick: Aurora Cannabis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Das unterschätzte Erfolgsrezept an der Börse: Einfachheit
Fondsdomizil Irland oder Luxemburg: Warum zwei identische ETFs unterschiedlich viel Rendite bringen
Suche...

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

452.65
CHF
52.65
CHF
13.16 %
09.06.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.06.2026 08:02:43

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
457.37 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. LVMH bleibe mit Blick auf die zweite Jahreshälfte 2026 sein bevorzugter Wert im Soft-Luxusbereich mit deutlichem Erholungspotenzial, schrieb Piral Dadhania in einer Brancheneinschätzung am Dienstag./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >15
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
600.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
491.80 € 		Abst. Kursziel*:
22.00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
496.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.77%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten