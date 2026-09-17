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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

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17.09.2026
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18.09.2026 07:46:50

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Hold" belassen. Viele sähen den chinesischen Kunden noch als entscheidenden Faktor für globales Wachstum bis in die 2030er Jahre, schrieb Nick Anderson am Donnerstag in seinem Kommentar zur Luxusbranche. Die Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte dürften aber immer wieder enttäuschen. Das Risiko für die Markterwartungen in der Luxusbranche bleibe demnach hoch. Anderson ist daher weiterhin insgesamt sehr pessimistisch für die Branche. Er favorisiert "absoluten Luxus" gegenüber aufstrebenden Trends. Bei Berenberg stehen im Luxusbereich nur Brunello Cucinelli, Hermes und Ferrari auf Kaufen./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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1.99%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
408.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.78%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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