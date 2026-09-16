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Kursentwicklung 16.09.2026 09:28:19

Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels fester

Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der CAC 40 auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Stellantis
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Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.20 Prozent auf 8’106.71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.438 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.189 Prozent auf 8’105.54 Punkte an der Kurstafel, nach 8’090.28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’120.57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8’105.54 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0.319 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der CAC 40 auf 8’636.80 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, lag der CAC 40 bei 8’447.27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, stand der CAC 40 bei 7’818.22 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.08 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern registriert.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 23’582 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 205.341 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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