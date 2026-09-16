LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 620 auf 590 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Viktoria Petrova schaute am Mittwoch voraus auf den Mitte Oktober anstehenden Zwischenbericht nach dem dritten Quartal. Das Geschäft im Bereich Mode und Lederwaren dürfte nachgelassen haben wegen der China-Schwäche ohne Kompensation in anderen Regionen. Sie rechnet in diesem Bereich nun mit einem organischen Umsatzschwund um 2 Prozent anstelle des bisher veranschlagten Wachstums um 3 Prozent. Auf Konzernebene kappte die Expertin ihre Prognosen für die Überschüsse 2026 und 2027 zum bis zu 7 Prozent. Sie nannten geringere Margen und höhere Steuerquoten als Gründe. Sie sieht die Aktien aber optimistisch, da die Bewertung das aktuelle Geschäft bereits widerspiegle./ag;