Handel in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Zuschlägen

Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0.42 Prozent höher bei 8’124.26 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.438 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.189 Prozent auf 8’105.54 Punkte an der Kurstafel, nach 8’090.28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8’142.08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’088.13 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0.103 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’636.80 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 8’447.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’818.22 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.866 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 360’726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 205.341 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.56 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch