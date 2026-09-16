CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet den Mittwochshandel im Plus

Der CAC 40 gewann im Euronext-Handel schlussendlich 0.62 Prozent auf 8’140.59 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.438 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.189 Prozent auf 8’105.54 Punkte an der Kurstafel, nach 8’090.28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8’088.13 Punkte, das Tageshoch hingegen 8’155.51 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0.098 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 8’636.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, notierte der CAC 40 bei 8’447.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wurde der CAC 40 auf 7’818.22 Punkte taxiert.

Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.666 Prozent ein. Bei 8’755.03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 483’068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 205.341 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.94 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch