LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
371.00CHF
-15.70CHF
-4.06 %
11.09.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.09.2026 07:31:41
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
387.70 CHF 0.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH von 580 auf 525 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Freitag ein Finetuning an ihren Schätzungen vor dem Bericht zum dritten Quartal vor. Sie berücksichtigte dabei jüngste Branchendaten ebenso wie geopolitische Entwicklungen./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 17:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
525.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
414.55 €
|
Abst. Kursziel*:
26.64%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
410.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.77%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
10.09.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Handel: So performt der CAC 40 am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Starker Wochentag in Paris: Anleger lassen CAC 40 am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Verluste in Paris: CAC 40 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Börse Paris: CAC 40 schwächelt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in Paris: So steht der CAC 40 mittags (finanzen.ch)
|
09.09.26
|EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|07:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|07:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|07:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|371.00
|-4.06%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:02
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy
|07:59
|
Jefferies & Company Inc.
AB InBev Buy
|07:48
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|07:47
|
JP Morgan Chase & Co.
GEA Neutral
|07:46
|
UBS AG
STMicroelectronics Buy
|07:45
|
UBS AG
Infineon Neutral
|07:45
|
Bernstein Research
Volkswagen Market-Perform