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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

371.00
CHF
-15.70
CHF
-4.06 %
11.09.2026
SWX
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14.09.2026 07:31:41

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
387.70 CHF 0.19%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH von 580 auf 525 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Freitag ein Finetuning an ihren Schätzungen vor dem Bericht zum dritten Quartal vor. Sie berücksichtigte dabei jüngste Branchendaten ebenso wie geopolitische Entwicklungen./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 17:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >15
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
525.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
414.55 € 		Abst. Kursziel*:
26.64%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
410.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.77%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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