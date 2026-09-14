LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 570 auf 520 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Franzosen seien bislang sehr zurückhaltend, was die Senkung ihrer Einstiegspreise betreffe, schrieb Luca Solca am Montag. LVMH habe konstante Erfolge erzielt, indem man die Marken stets kreativ aufgewertet habe. Davon abzurücken wäre ein Kulturwandel. Zuviel Erfolg am Einstiegsniveau wollten Marken wie Louis Vuitton ohnehin unbedingt vermeiden. Andererseits hätte die Marke noch immenses Potenzial, wenn sie nur etwas zugänglicher würde. Solca sieht das Geschäft mit Mode & Lederwaren von LVMH nun zunächst unter Druck und kappte seine Schätzungen./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
520.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
413.25 €
|
Abst. Kursziel*:
25.83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
407.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.69%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
09:28
|Euronext-Handel CAC 40 beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Schwacher Handel: CAC 40 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Schwacher Handel: CAC 40 sackt ab (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Abschläge (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Handel: So performt der CAC 40 am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Starker Wochentag in Paris: Anleger lassen CAC 40 am Mittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|386.75
|-0.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:07
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Buy
|09:06
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Sell
|09:06
|
Deutsche Bank AG
GSK Hold
|09:05
|
Deutsche Bank AG
Novartis Hold
|08:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AstraZeneca Buy
|08:43
|
Bernstein Research
ASML NV Outperform
|08:42
|
Deutsche Bank AG
DHL Group Buy