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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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18.09.2026 07:47:10

Richemont Hold

Richemont
171.49 CHF -0.14%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 170 Franken auf "Hold" belassen. Viele sähen den chinesischen Kunden noch als entscheidenden Faktor für globales Wachstum bis in die 2030er Jahre, schrieb Nick Anderson am Donnerstag in seinem Kommentar zur Luxusbranche. Die Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte dürften aber immer wieder enttäuschen. Das Risiko für die Markterwartungen in der Luxusbranche bleibe demnach hoch. Anderson ist daher weiterhin insgesamt sehr pessimistisch für die Branche. Er favorisiert "absoluten Luxus" gegenüber aufstrebenden Trends. Bei Berenberg stehen im Luxusbereich nur Brunello Cucinelli, Hermes und Ferrari auf Kaufen./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Richemont Hold
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
170.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
171.55 CHF 		Abst. Kursziel*:
-0.90%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
171.49 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.87%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
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