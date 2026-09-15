Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0.34 Prozent schwächer bei 8’090.28 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.452 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.409 Prozent auf 8’084.61 Punkte an der Kurstafel, nach 8’117.78 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 8’033.04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’110.58 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 8’636.80 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Stand von 8’384.01 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Wert von 7’896.93 Punkten.

Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.28 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 194’810 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 204.284 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.61 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch