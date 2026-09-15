Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’804 -0.5%  SPI 19’455 -0.4%  Dow 51’955 -0.9%  DAX 25’423 -0.1%  Euro 0.9453 0.2%  EStoxx50 6’239 -0.4%  Gold 4’290 -0.2%  Bitcoin 62’591 -2.1%  Dollar 0.8192 0.3%  Öl 107.7 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Partners Group-Aktie tiefer: Privatmarktspezialist finanziert für Bregal Unternehmerkapital (BU) den Kauf von MDT
UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit
Tesla, American Express & Co: Warum Milliarden-IPOs wie OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien treffen könnten
Verdreifachung bis 2031: Citi sieht Ex-Bitcoin-Miner TeraWulf als Rechenzentrums-Favorit
DroneShield-Aktie im Rückwärtsgang: Partnerschaft mit AIM Defence verpufft an der Börse
Suche...
ETF Sparplan

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

CAC 40-Performance 15.09.2026 17:58:16

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste

Der CAC 40 notierte am Dienstagabend im Minus.

Stellantis
4.24 CHF -1.19%
Kaufen Verkaufen

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0.34 Prozent schwächer bei 8’090.28 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.452 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.409 Prozent auf 8’084.61 Punkte an der Kurstafel, nach 8’117.78 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 8’033.04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’110.58 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 8’636.80 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Stand von 8’384.01 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Wert von 7’896.93 Punkten.

Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.28 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 194’810 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 204.284 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.61 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten