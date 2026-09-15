Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verliert mittags

Um 12:09 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0.40 Prozent auf 8’085.02 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.452 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0.409 Prozent leichter bei 8’084.61 Punkten, nach 8’117.78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8’033.04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’087.55 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der CAC 40 bei 8’636.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8’384.01 Punkten berechnet. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 7’896.93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1.34 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Zähler.

Welche Aktien im CAC 40 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 85’878 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 204.284 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.61 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch