Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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16.09.2026 12:26:17
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 legt mittags zu
Am Mittwoch zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.
Um 12:07 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.25 Prozent auf 8’110.52 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.438 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0.189 Prozent stärker bei 8’105.54 Punkten, nach 8’090.28 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’121.67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’088.13 Zählern.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 0.272 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 8’636.80 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Wert von 8’447.27 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 7’818.22 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 1.03 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern erreicht.
Diese CAC 40-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 231’070 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 205.341 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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