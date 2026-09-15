Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter

Um 15:41 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.31 Prozent schwächer bei 8’092.86 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.452 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.409 Prozent auf 8’084.61 Punkte an der Kurstafel, nach 8’117.78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8’110.58 Punkte, das Tagestief hingegen 8’033.04 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’636.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8’384.01 Punkte. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 7’896.93 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1.25 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 129’500 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204.284 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.91 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch