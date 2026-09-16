LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition im Blick
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16.09.2026 10:02:28
EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 16.09.2016 wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers betrug an diesem Tag 146.65 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.682 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 277.16 EUR, da sich der Wert einer LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie am 15.09.2026 auf 406.45 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 177.16 Prozent.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 205.34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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