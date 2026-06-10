LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH von 560 auf 420 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Nick Anderson nahm am Mittwoch für Europas Luxusbranche eine vorsichtigere Haltung ein und kappte seine Kursziele im Schnitt um 7 Prozent. Der Weg zurück zu den historischen Wachstumsraten sei angesichts hartnäckigen strukturellen Gegenwinds steinig, so der Experte. Und wenn die Dynamik nachlasse, dann stünden Margenstabilität und Bewertungen zur Debatte. Seine Top-Favoriten bleiben Hermes und Brunello Cucinelli./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
420.00 €
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Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
485.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.41%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
505.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.86%
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Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
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