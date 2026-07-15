Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sector Perform" belassen. Das Passagierwachstum im europäischen Flugverkehr habe sich im zweiten Quartal auf 0,5 Prozent verlangsamt, nach einem Plus von 3,1 Prozent im ersten Jahresviertel, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für das dritte Quartal sei mit einer Stagnation zu rechnen./edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
9.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
9.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
14.07.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
14.07.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Lufthansa-Aktie trotz Analystenhilfe im Minus: Nahost-Lage belastet - auch TUI gibt ab (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Ölpreis-Schock durch Nahost-Konflikt: Aktien von Lufthansa, TUI & Co. geraten unter Druck (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|18:11
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|18:11
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18:11
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|8.23
|-0.34%
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