Lufthansa 7.90 CHF -8.00% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal von 10,00 auf 8,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Diese seien insgesamt weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Dirk Schlamp am Dienstag. Der mittelfristige Turnaround bleibe intakt. Kurzfristig begrenzten jedoch die höhere Unsicherheit und die verzögerte Flottenmodernisierung das Bewertungspotenzial./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.