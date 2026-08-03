Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal von 10,00 auf 8,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Diese seien insgesamt weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Dirk Schlamp am Dienstag. Der mittelfristige Turnaround bleibe intakt. Kurzfristig begrenzten jedoch die höhere Unsicherheit und die verzögerte Flottenmodernisierung das Bewertungspotenzial./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Halten
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
8.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
8.47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
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