Lufthansa und Pilotengewerkschaft VC einigen sich auf Schlichtung

DOW JONES--Pilotenstreiks bei der Lufthansa sind zunächst vom Tisch. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und der Konzern haben sich auf ein Schlichtungsverfahren geeinigt. "Wir können eine grundsätzliche Einigung mit der VC bestätigen - zu Details äussern wir uns aufgrund der vereinbarten Vertraulichkeit nicht", teilte die Lufthansa auf Anfrage mit. Von der VC war bislang keine Stellungnahme zu bekommen.

DPA-AFX hatte zunächst über ein VC-Rundschreiben an die Mitglieder berichtet. Dort wurde laut DPA das Schlichtungsverfahren angekündigt, das sich auf Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline und Eurowings bezieht. Das Verfahren soll von einer Mediation begleitet werden.

Sowohl die VC als auch die Flugbeleitergewerkschaft Ufo hatten ihre Mitglieder dieses Jahr mehrfach zu Streiks bei der Lufthansa aufgerufen. Der Konzern bezifferte die finanziellen Belastungen durch Arbeitskämpfe in diesem Jahr auf mindestens 150 Millionen Euro.

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August 11, 2026 02:42 ET (06:42 GMT)