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04.08.2026 10:34:41

Lufthansa Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Höhere Treibstoffkosten und die Auswirkungen von Streiks hätten das operative Ergebnis (Ebit) belastet, schrieb Ruairi Cullinane in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die gesenkten Jahresprognosen machten allerdings keine weitere Senkung der Konsensschätzungen mehr nötig./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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