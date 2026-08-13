MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lufthansa von vor 3 Jahren bedeutet

Am 13.08.2023 wurde das Lufthansa-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Lufthansa-Aktie 8.74 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 114.364 Lufthansa-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 8.22 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 939.84 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6.02 Prozent.

Der Börsenwert von Lufthansa belief sich jüngst auf 9.91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch