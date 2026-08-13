Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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13.08.2026 10:02:20
MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lufthansa von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Lufthansa-Investment gewesen.
Am 13.08.2023 wurde das Lufthansa-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Lufthansa-Aktie 8.74 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 114.364 Lufthansa-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 8.22 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 939.84 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6.02 Prozent.
Der Börsenwert von Lufthansa belief sich jüngst auf 9.91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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