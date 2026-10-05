Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Lufthansa-Aktie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Berichterstattung der europäischen Fluggesellschaften zum dritten Quartal dürfte gemischt ausfallen, erwartet Alex Irving laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Nachfrage sei robust und profitiere im Nordatlantikgeschäft von einer niedrigeren Vergleichsbasis des Vorjahres. Dies werde jedoch durch den jüngsten Anstieg der Kerosinpreise zunichtegemacht, was erheblichen Gegenwind für die Ergebnisse im kommenden Jahr bedeute. Mit Blick auf die deutsche Fluggesellschaft sieht er die Jahresziele betreffend Risiken./ck/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7.56 €
|
Abst. Kursziel*:
19.08%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.27%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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