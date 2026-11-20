|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 10:09:36
Lufthansa will 1.000 Stellen an deutschen Drehkreuzen streichen
(Ausführliche Fassung)
FRANKFURT (awp international) - Die Lufthansa will an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München insgesamt 1.000 Stellen streichen. Das geht aus einem internen Schreiben des Bereichsvorstands der Lufthansa Airlines an die Beschäftigten hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatten das "Handelsblatt" sowie die Portale "The Pioneer" und "airliners.de" darüber berichtet.
"An den Drehkreuzen Frankfurt und München planen wir, im Lufthansa Airlines Teilkonzern nun insgesamt 1.000 Vollzeitstellen einzusparen", heisst es in dem Brief, der von Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter und vier anderen Managern unterzeichnet ist.
Die Aktie verlor am Freitagmorgen knapp ein Prozent und hielt sich damit etwas besser als der Gesamtmarkt. Das im MDax notierte Papier war in den letzten Wochen zudem gut gelaufen und kommt auf Monatssicht auf einen Gewinn von rund 20 Prozent. Im laufenden Jahr fällt das Plus mit rund vier Prozent hingegen eher schmal aus.
Unklar blieb, in welchem Zeitraum und in welcher Form der Stellenabbau erfolgen soll und ob dieser Teil des bereits angekündigten Abbaus ist. Vor gut einem Jahr hatte der Lufthansa-Konzern den Wegfall von rund 4.000 Stellen in der Verwaltung angekündigt. Auf Anfrage wollte das Unternehmen am Donnerstagabend dem internen Schreiben "nichts hinzufügen".
Kernmarke will weniger Flüge auf Kurz- und Mittelstrecke anbieten
Zugleich will die Kernmarke "die Kapazität auf der Kurz- und Mittelstrecke (noch) weiter reduzieren", wie es in dem Brief an die Beschäftigten weiter heisst. Man werde "deshalb die Anzahl der Flugzeuge der Airbus A320-Familie im Lufthansa Airlines Teilkonzern verringern und durch zusätzliche hochmoderne und effiziente Airbus A220 teilweise ersetzen".
Zur Begründung verweist das Management auf Verluste im laufenden Geschäft. In den ersten neun Monaten 2026 habe Lufthansa Airlines einen operativen Verlust (Adjusted Ebit) von 180 Millionen Euro gemacht. "Durchschnittlich haben wir in den ersten neun Monaten also jeden Monat 20 Millionen Euro Verlust gemacht", schreibt der Vorstand. Die Kernmarke sei demnach im dritten Jahr in Folge finanziell nicht erfolgreich. "Lufthansa Airlines ist bei Kostenstruktur, Effizienz und Produktivität aktuell nicht wettbewerbsfähig", heisst es in dem Brief.
In Deutschland arbeiteten Ende 2025 rund 67.100 Menschen bei der Lufthansa Group - rund ein Prozent mehr als im Vorjahr./brd/DP/he/nas/jha/
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
14:33
|Piloten-Gewerkschaft: Lufthansa verunsichert Personal (AWP)
|
13:51
|Piloten-Gewerkschaft: Lufthansa verunsichert Personal (AWP)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
10:09
|Lufthansa will 1.000 Stellen an deutschen Drehkreuzen streichen (AWP)
|
06:56
|Lufthansa will an deutschen Drehkreuzen rund 1000 Stellen abbauen (Spiegel Online)
|
19.11.26
|MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|19.11.26
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.