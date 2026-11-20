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20.11.2026 10:59:42
Lufthansa verschärft Massnahmen bei defizitärer Kern-Airline - Dokument
DOW JONES--Die Deutsche Lufthansa verschärft die Sparmassnahmen bei der Verluste schreibenden Kern-Airline. Insgesamt sollen im Teilkonzern Lufthansa Airlines an den Drehkreuzen Frankfurt und München nun insgesamt 1.000 Vollzeitstellen eingespart werden, wie aus einem offenen Brief des Lufthansa-Airlines-Vorstand an die Beschäftigten hervorgeht, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. Auch die Strukturen ausserhalb dieser Drehkreuze sollen auf Effizienz geprüft werden.
"Nach zwei Jahren Turnaround müssen wir festhalten, dass die ursprünglichen Massnahmen nicht mehr ausreichen, um unsere Zukunft zu sichern", heisst es in dem Brief, der von den Vorständen Jens Ritter, Jörg Beissel, Astrid Neben, Heiko Reitz und Francesco Sciortino unterzeichnet wurde. Das bisherige Programm habe seit 2024 Ergebnisbeiträge von mehr als 1,5 Milliarden Euro geliefert. Doch 2026 sei man zurückgeworfen worden. "Der Krieg im Nahen Osten, die weiterhin hohen Fuel-Kosten, neun Tage Streik und unsere sowieso schon sehr hohe Kostenposition haben die Situation zugespitzt."
Zu den zusätzlichen Massnahmen, die der Vorstand plant, zählt die weitere Reduzierung der Kapazität auf der Kurz- und Mittelstrecke. Deshalb soll die Anzahl der Flugzeuge der Airbus A320-Familie im Teilkonzern verringert und durch zusätzliche effiziente A220-Maschinen teilweise ersetzt werden.
Lufthansa Airlines hat in den ersten neun Monaten einen bereinigten EBIT-Verlust von 180 Millionen Euro verbucht. Im vierten Quartal seinen keine wesentlichen Ergebnisbeiträge zu erwarten, so der Vorstand.
Ein Sprecher der Lufthansa wollte den Brief über die dort gemachten Aussagen hinaus nicht kommentieren.
(Mitarbeit: Adria Calatayud)
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/uxd
(END) Dow Jones Newswires
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