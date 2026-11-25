Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Diageo von 1800 auf 2100 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der bislang guten Geschäfts- und Kursentwicklung 2026 seien die Aussichten der europäischen Konsumgüterkonzerne für das kommende Jahr durchwachsen, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Das größte Gewinnrisiko sei die höhere Kosteninflation. Die besten Chancen hätten Unternehmen, die Wachstum zu einem vernünftigen Preis böten. Positiv sieht sie die Bereiche Lebensmittel (mit Ausnahme der Schokoladenhersteller), Tabak und Zutaten sowie das Körperpflegesegment. Vorsichtig ist Pannuti bei den Softdrinkherstellern und wird zurückhaltender bei den Brauereien. Die Chancen für den Bereich Spirituosen betrachtet die Expertin uneinheitlich. Als Top-Werte für 2027 nannte sie Unilever, British American Tobacco, Nestle, Puig, Kerry, Danone, Carlsberg und Reckitt./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
21.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
22.84 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
19.28 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
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|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
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24.11.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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20.11.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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13.11.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Diageo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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|Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
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