Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Unilever von 5700 auf 6300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US?Bank. Nach der bislang guten Geschäfts- und Kursentwicklung 2026 seien die Aussichten der europäischen Konsumgüterkonzerne für das kommende Jahr durchwachsen, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Das größte Gewinnrisiko sei die höhere Kosteninflation. Die besten Chancen hätten Unternehmen, die Wachstum zu einem vernünftigen Preis böten. Positiv sieht sie die Bereiche Lebensmittel (mit Ausnahme der Schokoladenhersteller), Tabak und Zutaten sowie das Körperpflegesegment. Vorsichtig ist Pannuti bei den Softdrinkherstellern und wird zurückhaltender bei den Brauereien. Die Chancen für den Bereich Spirituosen betrachtet die Expertin uneinheitlich. Als Top-Werte für 2027 nannte sie Unilever, British American Tobacco, Nestle, Puig, Kerry, Danone, Carlsberg und Reckitt./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
63.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
60.64 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
50.63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
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Aktien in diesem Artikel
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