LANXESS 13.42 CHF 19.59% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) habe die Konsensschätzung leicht und seine Prognose etwas deutlicher übertroffen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Jahreszielspanne für das bereinigte Ebitda habe der Spezialchemiekonzerns nach oben hin verengt./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.