LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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LANXESS Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) habe die Konsensschätzung leicht und seine Prognose etwas deutlicher übertroffen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Jahreszielspanne für das bereinigte Ebitda habe der Spezialchemiekonzerns nach oben hin verengt./rob/edh/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Underperform
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
13.03 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.58%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
14.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24.81%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
|
09:29
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|LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.ch)
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04.11.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag fester (finanzen.ch)
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04.11.26
|EQS-PVR: LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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03.11.26
|MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
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|29.09.26
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Aktien in diesem Artikel
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