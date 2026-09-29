FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess von 17 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte kappte seine operative Ergebnisprognose in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal am 5. November. Er rechnet nun mit einem Ebitda von 135 Millionen Euro und sieht sich damit etwas unter dem Konsens sowie dem Mittelpunkt der Zielspanne des Konzerns. Verantwortlich für seine Senkung sind vor allem höhere Kosten für Gas./rob/ag/mis;