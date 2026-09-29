LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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LANXESS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess von 17 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte kappte seine operative Ergebnisprognose in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal am 5. November. Er rechnet nun mit einem Ebitda von 135 Millionen Euro und sieht sich damit etwas unter dem Konsens sowie dem Mittelpunkt der Zielspanne des Konzerns. Verantwortlich für seine Senkung sind vor allem höhere Kosten für Gas./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12.65 €
|
Abst. Kursziel*:
2.77%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.12%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
|
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|EQS-PVR: LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
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