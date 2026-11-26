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26.11.2026 09:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von LANXESS. Das Papier von LANXESS konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 11,22 EUR.
Um 09:28 Uhr stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 11,22 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'076 Punkten tendiert. Die LANXESS-Aktie legte bis auf 11,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30'125 LANXESS-Aktien.
Am 12.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 96,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.11.2026 auf bis zu 10,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,50 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,096 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 05.11.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,89 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.47 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LANXESS einen Umsatz von 1.34 Mrd. EUR eingefahren.
Am 17.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.
Laut Analysten dürfte LANXESS im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,637 EUR einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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