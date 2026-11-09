LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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10.11.2026 07:24:59
LANXESS Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 13,80 auf 11,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Negative Ergebnisdynamik und Refinanzierungsrisiken dürften ausreichen, um die Aktien des Spezialchemiekonzerns unter Druck zu halten, schrieb Sebastian Bray am Montag. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 deutlich nach unten./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
13.18 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.54%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
12.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.12%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
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