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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

11.55
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09.11.2026
SWX
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10.11.2026 07:24:59

LANXESS Sell

LANXESS
11.84 CHF -1.54%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 13,80 auf 11,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Negative Ergebnisdynamik und Refinanzierungsrisiken dürften ausreichen, um die Aktien des Spezialchemiekonzerns unter Druck zu halten, schrieb Sebastian Bray am Montag. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 deutlich nach unten./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
13.18 € 		Abst. Kursziel*:
-16.54%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
12.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.12%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
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