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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

11.97
CHF
0.23
CHF
1.96 %
10:18:51
SWX
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11.11.2026 08:19:10

LANXESS Underperform

LANXESS
12.12 CHF 0.79%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Underperform" belassen. Ein Team um die neuen Analysten Charles Eden und Priyanka Patel macht Anlegern in einem am Mittwoch vorliegenden Chemie-Branchenausblick auf das Jahr 2027 wenig Hoffnung auf eine zyklische Erholung, da die Herausforderungen durch strukturelle Überkapazitäten fortbestünden. Sie raten daher zu einer defensiven Positionierung mit Air Liquide als Favorit. Eine Normalisierung auf der Nachfrageseite werde es wohl geben, aber noch keine Erholung./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LANXESS AG Underperform
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
13.12 € 		Abst. Kursziel*:
-16.16%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
13.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.64%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09.11.26 LANXESS Kaufen DZ BANK
06.11.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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