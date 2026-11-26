Um 12:28 Uhr stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 11,34 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'207 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die LANXESS-Aktie bei 11,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 134'416 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 22,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 94,18 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,53 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,096 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.11.2026 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,81 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LANXESS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,637 EUR je LANXESS-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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